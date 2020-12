manhua – IN FONDO AL SOGNO (Sacred Dream) – di Zhang Xiao Yu

Vota! [Totale: 1 Media: 3 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Sacred Dream

Titolo internazionale: Sacred Dream – Au Fond du Rêve

Autori: Zhang Xiao Yu

Genere: manhua – azione, fantascienza, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2006

Casa Editrice cinese: Xiao Pan

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: In fondo al sogno

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: 001 Edizioni

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Un uomo in coma che non ha alcuna intenzione di svegliarsi, e un medico vuole fare un viaggio nel suo subconscio per riuscire nell’impresa, grazie a una macchina di sua invenzione.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI