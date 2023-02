manhwa – I.N.V.U. – di Kim Kang Won

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: I.N.V.U.

Significato: la sigla sta per ‘Innocent’ ‘Nice’ ‘Vivid’ ‘Unique’

Titolo internazionale: I.N.V.U. – I Envy You

Autrice: Kim Kang Won

Genere: sentimentale, scolastico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2008 – 2015 (interrotto)

Casa Editrice coreana: Haksan

Volumi: 5 (interrotto)

Titolo in Italia: I.N.V.U.

Anno di pubblicazione in Italia: 2003 – 2009 (interrotto)

Casa Editrice italiana: Flashboook

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 5 (interrotto)

TRAMA

Storia di quattro amiche: Say, Rea, Jae e Hali.

La storia inizia quando Sey viene costretta dalla madre, che andrà un anno in Italia, a trasferirsi a casa della signora Kang e a vivere con la sua famiglia. Viene però accolta gentilmente, e solo il figlio Terry sembra avercela con lei per misteriosi motivi. Ma presto Sey scoprirà il drammatico segreto di Terry…

