manhwa – PLATINA – di Yeon-Joo Kim

A cura di Lexa

SCHEDA

Titolo originale: Platina – (플라티나)

Titolo internazionale: Platina

Autrice: Yeon-Joo Kim

Genere: avventura, azione, fantasy, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2003

Casa Editrice giapponese: Seoul Cultural

Volumi: 14 (concluso)

Titolo in Italia: Platina

Anno di pubblicazione in Italia: 2007 – sospeso

Casa Editrice italiana: Flashbook

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 5 (interrotto) – fermo dal 2008 al 5 volume, ufficialmente sospeso

TRAMA

Auna Shai Copriss è una giovane nobile decaduta, l’ultima sopravvissuta di una stirpe di pistoleri magici. Ora è al servizio della principessa Vellotte, presso quello che una volta era il suo stesso palazzo. La principessa decide di farle un dono per aiutarla e spezzare la sua solitudine: un maggiordomo.

Auna è felice, finchè non scopre che il suo nuovo servitore è una volpe di nome Jenin. Ma non si tratta di un animale normale, in realtà è un ragazzo che, per un incantesimo della stessa Vellotte, è costretto a trascorrere 12 ore con le sembianze di una volpe.

Che cosa avrò fatto Jenin per meritare una simile punizione? Ed esiste un metodo per farlo tornare normale?

