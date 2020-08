anime – PENGUIN HIGHWAY – di Hiroyasu Ishida

A cura di Mari

Titolo originale: Penguin Highway – (ペンギン・ハイウェイ)

Titolo internazionale: Penguin Highway

Genere: film d’animazione – fantascienza, fantasy, mistero

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 ora e 56 minuti

Anno di uscita in Giappone: Agosto 2018

Tratto: da un romanzo di Tomihiko Morimi

Director: Hiroyasu Ishida

Series Composition: Makoto Ueda

Character design: Yojiro Arai

Music: Umitarō Abe

Studios: Studio Colorido

Titolo in Italia: Penguin Highway

Anno di pubblicazione in Italia: Novembre 2018 nei cinema

Trasmissione: in streaming, doppiato in italiano, sulla tv online Prime Video (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit

ending

“Good Night” by Hikaru Utada

sigla italiana

“Il mistero dei pinguini” by The Misfits – Cartoon Cover Band

Trailer italiano



TRAMA

Aoyama è un ragazzino molto intelligente e razionale, che rimane meravigliato quando nella sua città arrivano dei pinguini.

Deciso a scoprire cosa si nasconda dietro questo mistero, capisce poi che il fenomeno è collegato ad una ragazza che lavora in uno studio dentistico, da lui chiamata”sorellona”, che non lo lascia del tutto indifferente…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Kana Kita: Aoyama

Yuu Aoi: sorellona

Megumi Han: Hamamoto

Rie Kugimiya: Uchida

Mika Fukui: Suzuki

Naoto Takenaka: padre di Hamamoto

Hidetoshi Nishijima: padre di Aoyama

Mamiko Noto: madre di Aoyama

Misaki Kuno: sorella di Aoyama

Doppiatori italiani

Antonella Baldini: Aoyama

Emanuela Ionica: sorellona

Monica Volpe: Hamamoto

Leonardo della Bianca: Uchida

Gabriele Patriarca: Suzuki

Massimo De Ambrosis: padre di Hamamoto

Francesco Pezzulli: padre di Aoyama

Emanuela Damasio: madre di Aoyama

Ilaria Pellicone: sorella di Aoyama

Tatiana Dessi: Nagasaki

Gabriele Meoni: Kobayashi

Gaia Bolognesi: Maestra

Marco Giansante: Reporter TV

