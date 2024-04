anime – KAIJU NO. 8 – di Shigeyuki Miya, Tomomi Kamiya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Kaiju No. 8 – Kaijuu 8-gou – (怪獣8号)

Titolo internazionale: Monster #8

Genere: serie tv – azione, fantascienza, soprannaturale, kaiju (mostri)

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Kaiju n.8” di Naoya Matsumoto.

Director: Shigeyuki Miya, Tomomi Kamiya

Series Composition: Ichiro Okouchi

Script: Ichiro Okouchi

Character design: Tetsuya Nishio

Music: Yuta Bando

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: Kaiju No. 8

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sia sottotitolato che doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Abyss” by YUNGBLUD

Ending:

“Nobody” by OneRepublic

Trailer



TRAMA

Il Giappone di un futuro prossimo è attaccato dai kaiju, misteriosi mostri giganti. Kafka e Mina, amici d’infanzia, da bambini fecero il patto di unirsi alle Forza di Difesa che combatte queste mostruosità.

Ma, sfortunatamente, ora il trentenne Kafka si ritrova al lavorare nella divisione di pulizie per rimuovere i resti dei kaiju morti; e ha perso i contatti con Mina, che invece è riuscita a entrare nell’esercito.

A seguito di una catena di eventi sfortunati, Kafka incontra un kaiju di tipo parassita che si intrufola nel suo corpo, trasformandolo in un mostro umanoide. Può combattere i kaiju ora che è lui stesso ad esserlo diventato? E le Forze di Difesa lo accetteranno, o lo abbatteranno?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaggio italiani

Doppiaggio: Transperfect Italia

Direzione del doppiaggio: Davide Fumagalli

Traduzione: Eleonora Porto

Doppiatore italiano – Personaggio

Mattia Bressan – Kafka Hibino/Kaiju No. 8

Ezio Vivolo – Reno Ichikawa

Andrea Moretti – Kinugasa

Chiara Leoncini – Mina Ashiro

Claudio Colombo – Mizoguchi

Dario Sansalone – Yoshimura

Francesca Tretto – Konomi Okonogi

Luca Ghignone – Masahide Tokuda

Martina Tamburello – Kikoru Shinomiya

Omar Maestroni – Haruichi Izumo

Doppiatori giapponesi

Masaya Fukunishi – Kafka Hibino/Kaiju No. 8

Wataru Kato – Reno Ichikawa

Takuya Masumoto – Kinugasa

Asami Seto – Mina Ashiro

Mitsuru Miyamoto – Mizoguchi

Tomohiro Ōno – Yoshimura

