manga – KAIJU NO. 8 (Monster 8) – di Naoya Matsumoto

SCHEDA

Titolo originale: Kaiju No. 8 – Kaijuu 8-gou – (怪獣8号)

Titolo internazionale: Monster #8

Autore: Naoya Matsumoto

Genere: azione, horror, fantascienza, sentimentale, kaiju (mostri)

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump +

Volumi: 4 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: disponibile gratis, ma in lingua inglese, sulla app/sito ufficiale MANGA Plus.

TRAMA

Il Giappone è invaso da mostri giganti, i “kaiju”, che vengono affrontati dal Corpo di Difesa, un organo militare creato apposta per questo scopo. Kafka Hibino, 32 anni, fa parte invece del gruppo che deve pulire dopo i combattimenti, e smaltire i mostri abbattuti. Il lavoro non gli piace, dato voleva fare parte del corpo di difesa e combattere, cosa che aveva anche promesso alla sua amica di infanzia Mina.

Dopo una catena di sfortunati eventi, Kafka incontra un parassita che si fonde con lui, trasformandolo in un mostro fortissimo ma con la coscienza umana, il “kaiju numero 8”! Che in queste nuove vesti possa combattere finalmente in prima linea?

