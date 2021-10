manga – DANDADAN – di Yukinobu Tatsu

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Dandadan – (ダンダダン)

Titolo internazionale: Dandadan

Autore: Yukinobu Tatsu

Genere: azione, commedia, horror, sentimentale, soprannaturale, grottesco

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese:Shueisha

Rivista: Shounen Jump +

Volumi: 2 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: disponibile gratis, ma in lingua inglese, sulla app/sito ufficiale Manga Plus.

TRAMA

Momo Ayase e Ken Takamura sono compagni di scuola che non potrebbero essere più diversi: una è una ragazza manesca e sfortunata in amore, l’altro è timido e preso di mira dai bulli. Per caso scoprono di avere però una cosa in comune, l’interesse per l’occulto. Ma Momo crede ai fantasmi e non agli alieni, mentre al contrario Ken è convinto esistano gli extraterrestri ma non gli spiriti.

Per convincere l’uno delle credenze dell’altro finiscono in un brutto guaio, che è solo l’inizio di avventure alquanto bizzarre che avranno con il soprannaturale.

