manga – IL RITORNO DELL’EROE (Eikyuu no Kikan) – di Kazuko Teradate

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Eikyuu no Kikan – (英雄の帰還)

Titolo internazionale: Return of a Hero

Autore: Kazuko Teradate

Genere: sentimentale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000

Casa Editrice giapponese: Ohzora Shuppan

Tratto: dal romanzo “Return of a Hero” di Lindsay McKenna

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Il ritorno dell’eroe

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Casa Editrice italiana: collana “XMeComics” (Mondadori)

edizione economica, a 2,07 €

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

La giornalista Laura Bennet salva da un incidente automobilistico l’ex soldato Morgan Trayhern, ma rimane gravemente ferita. Così lui si sente in debito, e decide di aiutarla durante la sua convalescenza.

Ma Morgan è al centro di un segreto militare, e qualcuno di pericoloso lo sta cercando…

OPERE RELATIVE

Manga

Il fumetto fa parte di una mini serie, composta da:

1- Kono Ai wa Kizutsukanai – (inedito in Italia)

2- Ad Ali Spiegate (Tsubasa o Oranaide)

3- Il Ritorno dell’Eroe (Eikyuu no Kikan)

4- Kono Yoru ga Aketara – (inedito in Italia)

