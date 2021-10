manga – ACT-AGE – di Tatsuya Matsuki, Shiro Usazaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Act-Age – (アクタージュ act-age)

Titolo internazionale: Act-Age

Autori: Storia di Tatsuya Matsuki, Disegni di Shiro Usazaki

Genere: drammatico, mondo dello spettacolo, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – cancellato

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 12 (cancellato) – cancellato nell’agosto 2020 per problemi giudiziari dello sceneggiatore.

Titolo in Italia: Act-Age

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – cancellato

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 3 (cancellato)

TRAMA

Kei Yonagi vuole diventare un’attrice, ma proviene da una famiglia povera: i genitori non ci sono più e lei è rimasta sola a badare ai fratellini piccoli. Decide comunque di andare a un’audizione, e incredibilmente cattura l’attenzione del regista Sumiji Kuroyama, che rimane colpito dal suo modo di recitare. Tuttavia, la strada davanti a lei sarà tutt’altro che facile…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI