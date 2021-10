manga – SOMALI E LO SPIRITO DELLA FORESTA (Somali to Mori no Kamisama) – di Yako Gureishi

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Somali to Mori no Kamisama – (ソマリと森の神様)

Titolo internazionale: Somali and the Forest Spirit

Autore: Yako Gureishi

Genere: avventura, fantasy

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – sospeso

Casa Editrice giapponese: Tokuma Shoten

Rivista: Web Comic Zenyon

Volumi: 6 (interrotto) – interrotto nel Dicembre 2020 a causa del peggioramento della salute dell’autore.

Titolo in Italia: Somali e lo Spirito della Foresta

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – sospeso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 7,50 €

Volumi: 6 (sospeso)

TRAMA

In un mondo fantasy comandano le creature soprannaturali, e gli esseri umani sono perseguitati. Una bambina di nome Somali, sola e spaventata, incontra uno spaventoso Golem, anche lui solo e in catene.

Il Golem decide di lasciarsi alle spalle il suo obbligo di Guardiano della Foresta, e di iniziare un lungo viaggio alla ricerca dei genitori di Somali, o almeno di altri umani sopravvissuti.

