manga – SAKAMOTO DAYS – di Yuto Suzuki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Sakamoto Days – (サカモト デイズ

Titolo internazionale: Sakamoto Days

Autore: Yuto Suzuki

Genere: azione, commedia, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: Sakamoto Days

Anno di pubblicazione in Italia: annunciato

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione

Traduzione:

Volumi: annunciato

TRAMA

Taro Sakamoto era un famoso sicario, temuto da colleghi e malviventi. Ma un giorno si era innamorato di una commessa, e aveva abbandonato la carriera per iniziarne una nuova vita con lei. Anni dopo è diventato il proprietario di un piccolo negozio, ha avuto una figlia, ma è anche ingrassato.

Tutto viene scombinato dall’arrivo di Shin, un ragazzino con la capacità di leggere la mente, che vuole assolutamente che l’uomo riprenda il suo lavoro da sicario. Ma invece, alla fine, verrà coinvolto nelle vicende dell’insolita famiglia Sakamoto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI