SCHEDA

Titolo originale: Tsubasa o Oranaide – (翼を折らないで)

Titolo internazionale: No Surrender

Autrice: Kazuko Teradate

Genere: josei – sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000

Casa Editrice giapponese: Ohzora Shuppan

Tratto:dal romanzo “No Surrender” di Lindsay Mckenna

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Ad Ali Spiegate

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Casa Editrice italiana: collana “XMeComics” (Mondadori)

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Alyssa Trayhern ha appena terminato l’accademia per piloti, e si appresta a iniziare l’apprendistato presso la base militare di Moffet Field. Sulla ragazza però pesa la fama del fratello maggiore, morto in Vietnam in circostante poco chiare.

Sfortuna però vuole che il suo istruttore è Caly Cantrell, la cui famiglia ha avuto un ruolo nell’incidente capitato a suo fratello, e tra l’altro Alyssa lo prende subito in antipatia, perchè convinta che voglia ostacolarle la carriera.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

Il fumetto è il secondo di una mini serie, composta da:

1. Kono Ai wa Kizutsukanai

2. Tsubasa o Oranaide (Ad Ali Spiegate)

3. Eikyuu no Kikan

4. Kono Yoru ga Aketara

tutti gli altri volumi sono inediti da noi.

RECENSIONI

