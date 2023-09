manga – ALICE IN HELL – di Jiro Matsumoto

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Jigoku no Alice – (地獄のアリス)

Titolo internazionale: Alice in Hell

Autore: Jiro Matsumoto

Genere: azione, fantascienza, apocalittico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Super Jump

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Alice in Hell

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: FlashBoook

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione:

TRAMA

Dopo una guerra termonucleare, il Giappone è diventato un posto da incubo in cui regna l’anarchia e la violenza. In questo scenario vaga il cecchino Shu con Alice, un “celludroide” ovvero una bambola semovente con capacità di auto-apprendimento e con le fattezze dell’Alice del Paese delle Meraviglie.

Durante una lotta ai danni di un gruppo di predoni, salvano casualmente la vita a Makilda, che è a capo di un insediamento pacifico. La donna ne approfitta per assoldarli…

