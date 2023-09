manga – MOTHER PARASITE – di Hirohisa Sato

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Mother Parasite – (マザーパラサイト)

Titolo internazionale: Mother Parasite

Autore: Hirohisa Sato

Genere: drammatico, mistero, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Tokuma Shoten

Rivista: Comic Zenon

Volumi: 9 (in corso)

Titolo in Italia: Mother Parasite

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Hikari

edizione a 7,50 €

Traduzione:

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

La madre perfetta. Quella che sta cercando Ryota, deluso sia dalla madre naturale (che lo ha abbandonato), sia dalla madre adottiva (nervosa e spaventata, perchè si sente sempre giudicata dal figlio). Per trovarla è disposto a tutto… Anche a sfruttare come un parassita Kaoru, una compagno con cui fa amicizia, che vive invece con una mamma iperprotettiva.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI