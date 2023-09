manga – GANNIBAL – di Ninomiya Masaaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Gannibal – (ガンニバル)

Titolo internazionale: Gannibal

Autore: Ninomiya Masaaki

Genere: drammatico, horror, mistero, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto molta violenza (fisica e psicologica)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – 2021

Casa Editrice giapponese: Nihon Bungeisha

Rivista: Manga Goraku

Volumi: 13 (concluso)

Titolo in Italia: Gannibal

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Hikari

edizione a 7,00 €

Traduzione: Stefano Tange

Volumi: 11 (in corso)

TRAMA

L’agente di polizia Daigo Agawa viene spedito dai superiori a Kuge, uno sperduto villaggio di montagna. Nonostante gli abitanti accolgano lui e la sua famiglia con gentilezza, l’istinto di Daigo capisce che qualcosa non va.

Il precedente poliziotto è sparito in circostanze misteriose, e la popolazione locale è soggiogata dal potente clan Goto, che pratica degli antichi e misterioso riti tribali. Ma quanto può indagare senza mettere a rischio la vita della moglie e della figlia?

