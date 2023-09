manga – VITA DA CAVIE – di Kei Toume

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hatsukanezumi no Jikan – (ハツカネズミの時間)

Titolo internazionale: The Hour of the Mice

Autrice: Kei Toume

Genere: drammatico, mistero, psicologico, scolastico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004 – 2008

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Vita da cavie

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica (senza sovracopertina) a 4,20 €

Traduzione: Rie Zushi

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Su un’isola giapponese si trova l’istituto privato Soryo, scuola che eccelle nell’insegnamento delle scienze, ma che ha regole severissime. Gli studenti sono entrati lì all’età di 3 anni, non ne sono mai più usciti ed è vietato qualsiasi contatto esterno.

Eppure un giorno succedono due fatti strani: uno studente tenta inutilmente di fuggire, e arriva a scuola una nuova ragazza che viene da fuori, Hinatsu. Ed è proprio lei a dire una frase che cambierà per sempre la vita di Maki e dei suoi amici:

“Questo posto è un laboratorio sperimentale. La scuola è solo una copertura“.

