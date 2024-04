anime – ASTRO NOTE – di Haruki Kasugamori

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Astro Note – (アストロノオト)

Titolo internazionale: Astro Note

Genere: serie tv – commedia, cucina, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: venerdì alle 22:30 (JST)

Tratto: storia originale.

Director: Haruki Kasugamori

Chief Director: Shinji Takamatsu

Series Composition: Kimiko Ueno

Character design: Maho Aoki

Music: Kōhei Munemoto

Studios: Telecom Animation Film

Titolo in Italia: Astro Note

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Hohoemi no Oto” by Ai Furihata

Ending:

“Kokoro no Kagi” by Mira Gotokuji (Maaya Uchida), Takumi Miyasaki (Souma Saitou)

Trailer



TRAMA

Miyasaka Takumi, uno chef professionista disoccupato, si reca in un edificio chiamato Astro-sou per rispondere ad un annuncio di lavoro. Scopre che il palazzo è una pensione piena di residenti stravaganti, che cercano un cuoco che prepari la colazione dato che la manager, Mira, non sa cucinare.

Non è molto allentante per un cuoco esperto come Takumi, ma il ragazzo accetta per una ragione: conoscere meglio la bella Mira. Ma per quanto affascinante, c’è qualcosa di strano in lei… non sembra di questo mondo!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Soma Saito – Takumi Miyasaka

Maaya Uchida – Mira Gotokuji

