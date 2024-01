anime – MASHLE: Magic and Muscles 2 – di Tomoya Tanaka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mashle: Shinkakusha Kouho Senbatsu Shiken-hen – (マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編)

Titolo internazionale: Mashle: Magic and Muscles 2 – Mashle: Magic and Muscles: The Divine Visionary Candidate Exam Arc

Genere: serie tv – azione, commedia, parodia, fantasy, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: 06 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: sabato alle 23:30 (JST)

Tratto: dal manga “Mashle” di Hajime Kōmoto.

Director: Tomoya Tanaka

Series Composition: Yōsuke Kuroda

Character design: Hisashi Higashijima

Music: Masaru Yokoyama

Studios: A-1 Pictures

Titolo in Italia: Mashle: Magic and Muscle 2

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll – sia sub ita sia doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Bling-Bang-Bang-Born” by Creepy Nuts

Ending

“Tokyo’s Way” by Shiritsu Ebisu Chugaku

Trailer



TRAMA

I piani alti hanno scoperto della sua esistenza e della sua impossibilità di utilizzare la magia.

Nuove avventure e nuove sfide a colpi di muscoli e bacchette per Mash.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Mash Burnedead: Ezio Vivolo

Lemon Irvine: Giulia Maniglio

Lance Crown: Federico Viola

Finn Ames: Massimo Di Benedetto

Dot Barrett: Mattia Bressan

Doppiatori giapponesi

Chiaki Kobayashi – Mash Burnedead

Hiroki Nanami – Abyss Razor

Kaito Ishikawa – Lance Crown

Reiji Kawashima – Finn Ames

Reina Ueda – Lemon Irvine

Takuya Eguchi – Dot Barrett

Yuichiro Umehara – Abel Walker

Yuuki Kaji – Rayne Almes

OPERE RELATIVE

Manga

– Mashle

Anime

– Mashle – serie tv – prequel

