anime – DOCTOR ELISE- di Kumiko Habara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Gekai Elise – (外科医エリーゼ)

Titolo internazionale: Doctor Elise: The Royal Lady with the Lamp – Doctor Elise: Queen with a Scalpel

Genere: serie tv – fantasy, sentimentale, medicina

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: 10 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 21:30 (JST)

Tratto: dal manhwa “Doctor Elise” di Yuin e Mini.

Director: Kumiko Habara

Series Composition: Deko Akao

Character design: Yūko Watabe

Music: Ken Ito

Studios: Maho Film

Titolo in Italia: Doctor Elise: The Royal Lady with the Lamp

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“believer” by Yui Ishikawa

Ending

“Listen” by Maju Arai

Trailer



TRAMA

Song Jihyun è una chirurga eccezionale. Famosa nel campo per riuscire a salvare tutti i pazienti, anche quelli più critici.

Nella vita precedente era Elise de Clorance, la maleducata moglie dell’imperatore. La sua avidità aveva portato alla morte tutta la sua famiglia e infine anche lei, per questo si era ripromessa che se ci fosse stata una nuova possibilità, avrebbe salvato più vite possibili.

Dopo un fatale incidente aereo si risveglia nuovamente nel corpo di Elise de Clorance, circondata dalla sua adorabile famiglia.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Yui Ishikawa – Elise de Clorance

Yohei Azakami – Linden de Romanoff

Daisuke Ono – Lenne de Clorance

Hiro Shimono – Chris de Clorance

Kazuhiko Inoue – Minchester de Romanoff

Megumi Han – Yulian de Childe

Satoshi Hino – Ron

Sōma Saitō – Michael de Romanoff

Yoshim-a Hosoya – Graham de Fallon

LINK relativi all’opera

Altre opere di Kumiko Habara presenti sul sito:

RECENSIONI