anime – I’M THE VILLAINESS, SO I’M TAMING THE FINAL BOSS (Akuyaku Reijou…) – di Kumiko Habara

SCHEDA

Titolo originale: Akuyaku Reijou nanode Last Boss wo Kattemimashita – (悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました)

Titolo internazionale: I’m the Villainess, So I’m Taming the Final Boss

Genere: serie tv – commedia, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: 01 Ottobre 2022 – in corso

Rete tv giapponese: WOWOW, Tokyo MX

Trasmissione: sabato alle 22:30 (JST)

Tratto: Light novel di Sarasa Nagase

Director: Kumiko Habara

Series Composition: Kenta Ihara

Character design: Eri Kojima, Momoko Makiuchi, Yūko Ōba

Music: Hanae Nakamura, Kanade Sakuma, Miki Sakurai, Natsumi Tabuchi, Sayaka Aoki

Studios: Maho Film

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: I’m the Villainess, So I’m Taming the Final Boss

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Kyoukan Sarenakute mo Ii ja Nai” by Rie Takahashi

Ending

“Nomic” by ACCAMER

Trailer



TRAMA

La nobile Aileen Lauren Dautriche è promessa sposa del principe del regno, Cedric. Ma durante un banchetto il futuro re rompe il loro fidanzamento, perchè vuole sposare un’altra ragazza. Proprio in quel momento ad Aileen tornano i ricordi della sua vita precedente, e si rende conto di essersi incarnata in un videogames! Peccato solo che nel gioco il suo personaggio faccia una brutta fine…

Così Aileen decide di andare dal signore dei demoni Claude (boss finale e fratello del principe ereditario) per farlo innamorare di lei, sposarlo, e così scongiurare il “bad ending” (cattivo finale)!

DOPPIATORI

Doppiatore originale- Personaggio

Rie Takahashi – Aileen Lauren Dautriche

Yuichiro Umehara – Claude Jeanne Elmir

Toshiki Masuda – Cedric Jeanne Elmir

Hiroki Yasumoto – Jasper Varie

Jun Fukuyama – Keith Eigrid

Kana Hanazawa – Lilia Rainworth

Shin’ichirō Kamio – Ruck

Takuto Yoshinaga – Doni

Tomokazu Sugita – Almond

Yū Miyazaki – Quartz

Yūki Ono – Belzebuth

Yūma Uchida – Isaac Lombard

RECENSIONI