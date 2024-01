anime – THE STRONGEST TANK’S LABYRINTH RAIDS – di Mitsutaka Noshitani

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill-mochi Tank, Yuusha Party wo Tsuihou sareru – (最強タンクの迷宮攻略 ~体力9999のレアスキル持ちタンク、勇者パーティーを追放される~)

Titolo internazionale: The Strongest Tank’s Labyrinth Raids: A Tank with a Rare 9999 Resistance Skill Got Kicked from the Hero’s Party

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: 07 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 02:00 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Mitsutaka Noshitani

Series Composition: Hitomi Amamiya

Character design: Taihei Nagai

Music: Mao Yamamoto

Studios: Polon

Titolo in Italia: The Strongest Tank’s Labyrinth Raids -A Tank with a Rare 9999 Resistance Skill Got Kicked from the Hero’s Party

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo sub)

Sigle:

Opening

“Brave” by Ireisu

Ending

“Yume no naka de” by Ireisu

TRAMA

Rud è il tank del gruppo dell’eroe. Si dice che è il tank con la difesa più alta del regno. Durante l’ultima spedizione nel dungeon, per colpa di alcune abilità sconosciute di Rud, la difesa si spezza, portando la squadra a perdere la spedizione. Per l’eroe non è accettabile e caccia Rud dal gruppo, rimpiazzandolo con altre avventuriere.

Così Rud parte in solitaria per scoprire quali sono le sue abilità nascoste, e alla ricerca del tesoro leggendario che permette di esaudire un desiderio, e aiutare la sua sorellina a tornare in salute.

DOPPIATORI

Jun Kasama – Rud

Kaede Hondo – Nin

Kana Ichinose – Luna

Ayaka Ohashi – Lilia

Kana Yūki – Lily

Misaki Kuno – Amon

Nobuhiko Okamoto – Marius

Yui Ogura – Manicia

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill-mochi Tank, Yuusha Party wo Tsuihou sareru

Manga

– Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill-mochi Tank, Yuusha Party wo Tsuihou sareru

