Titolo originale: Papa Datte Shitai – (パパだって, したい)

Titolo internazionale: You’re a Papa, But I Want to Do It

Genere: serie tv – yaoi, erotico, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Di questo anime esistono in realtà due versioni: una per un pubblico di ragazze/i, parzialmente censurata (taglio e “pixel” per alcune scene), e la versione per un pubblico adulto, non censurata

Numero episodi: 8 (concluso)

Durata episodio: 6 minuti per episodio

Anno di uscita in Giappone: da Gennaio a Febbraio 2019

Tratto: dal manga di Serina Seo

Director: Mitsutaka Noshitani

Series Composition: Ayumi Saito

Character design: Taihei Nagai

Studios: Magic Bus

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Yaoi801 Fansub.

“Home sweet Home” by Masahiro Yamanaka & Junta Terashima

TRAMA

Keiichi Naruse è un giovane padre, rimasto da solo a crescere il piccolo figlio Ichika; ma dato che ha difficoltà a curare la casa, decide di prendere una donna che faccia la pulizie e cucini.

Si presenta però un ragazzo: Kōya Asumi, un affascinante universitario, che si prende immediatamente una cotta per Naruse, e passa subito all’azione…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Junta Terashima – Keiichi Naruse

Masahiro Yamanaka – Kōya Asumi

Nozomi Furuki – Ichika Naruse

RECENSIONI

