A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Shiriusu Shiriusu za Yēgā – (天狼 Sirius the Jaeger)

Titolo internazionale: Sirius the Jaeger

Genere: serie tv – azione, thriller, storico, vampiro

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2018

Tratto: storia originale

Director: Masahiro Ando

Series Composition: Keigo Koyanagi

Character design: Kinu Nishimura

Music: Masaru Yokoyama

Studios: P.A. Works

Titolo in Italia: Sirius the Jaeger

Anno di pubblicazione in Italia: Dicembre 2018

Edizione italiana: Reso disponibile online da Netflix (tv online a pagamento) con anche il doppiaggio italiano.

Sigle:

Sigla iniziale:

“Sirius (シ リ ウ ス Shiriusu)” di Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rocketse

Sigla finale:

“Hoshie (星 絵)” di Sajou no Hana

Trailer (sub eng)



TRAMA

Ambientato nel 1930, la scena iniziale vede dei vampiri lasciare la Cina per recarsi in Giappone. Questi ultimi sono inseguiti dai cacciatori di vampiri, chiamati “Jeager”, e tra di loro spicca un ragazzo di nome Yuliy, con enormi capacità fisiche e olfattive. Yuliy si rivela essere un licantropo che, da bambino, a causa dei vampiri ha perso famiglia e casa.

A questo punto parte una sfrenata ricerca per la cosiddetta “Arca dei Sirius”. Lui cerca vendetta, ma delle nuove rivelazioni renderanno questo anime avvincente e pieno d’azione.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Yuriychka “Yuliy” Jirov: Yuto Uemura

Willard: Kenyu Horiuchi

Dorothea: Nanako Mori

Fallon: Shunsuke Takeuchi

Philip: Yūsuke Kobayashi

Mikhail: Takahiro Sakurai

Yevgraf: Kenjiro Tsuda

Kershner: Takehito Koyasu

Agatha: Sayaka Ohara

Doppiatori italiani

Yuriychka “Yuliy” Jirov: Manuel Meli

Willard: Alessandro Budroni

Dorothea: Eleonora Reti

Fallon: Riccardo Scarafoni

Philip: Niccolò Guidi

Mikhail: Alex Polidori

Yevgraf: Christian Iansante

RECENSIONI

