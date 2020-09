anime – PAPA’ GAMBALUNGA (Watashi no Ashinaga Ojisan) – di Kazuyoshi Yokota

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Watashi no Ashinaga Ojisan – (私のあしながおじさん)

Titolo internazionale: Daddy Long-Legs

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale, slice of life, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 40 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1900

Rete tv giapponese: Fuji Television

Tratto: dal romanzo “Papà Gambalunga” di Jean Webster

La serie fa parte del progetto World Masterpiece Theater (Sekai Meisaku Gekijo) della Nippon Animation.

Director: Kazuyoshi Yokota

Script: Hiroshi Ootsuka, Nobuyuki Fujimoto

Character design: Shūichi Seki (ispirato ai disegni di Jean Webster che accompagnano il romanzo fin dalla sua prima edizione)

Art Director: Shigeru Morimoto

Music: Kei Wakakusa

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Papà Gambalunga

Anno di pubblicazione in Italia:

Trasmissione:

Censura: no

Edizione italiana:

Sigle:

Opening Theme:

“Growing Up” by Mitsuko Horie

Ending Theme:

“Kimi no Kaze” by Mitsuko Horie, SHINES

Sigla italiana

“Papà Gambalunga” di Cristina D’Avena

TRAMA

Stati Uniti, inizio ‘900. Judy Abbott è un’orfana molto portata per la scrittura, che grazie ad un misterioso benefattore, ha l’opportunità di studiare presso il prestigioso liceo e collegio femminile Lincoln Memorial High School; con l’obbligo solo di scrivere una lettera al mese all’uomo, che si fa chiamare con lo pseudonimo “John Smith”. Ma dato che Judy ha visto una volta la sua ombra con delle gambe lunghissime, ha iniziato a chiamarlo “Papà Gambalunga”.

Judy inizia così la scuola piena di speranze: ma deve nascondere il fatto di essere vissuta in un orfanotrofio, e di provenire da una classe sociale inferiore rispetto alle compagne di scuola; persino alle sue due amiche Julia e Sallie.

L’anime copre tre anni della vita di Judy, inizi con la sua uscita dall’orfanotrofio, e termina con la conclusione del liceo.

DOPPIATORI

Personaggi – Voce italiana

Judy Abbot – Debora Magnaghi

Sallie McBright – Donatella Fanfani

Jimmy McBright – Diego Sabre

Julia Pendleton – Emanuela Pacotto

Jervis Pendleton – Marco Balzarotti

Miss Lippett – Grazia Migneco

Miss Throne – Lidia Costanzo

Elmer Griggs – Alberto Olivero

