anime – SORRIDI PICCOLA ANNA (Konnichiwa Anne: Before Green Gables)- di Katsuyoshi Yatabe

SCHEDA

Titolo originale: Konnichiwa Anne: Before Green Gables – (こんにちは アン 〜Before Green Gables)

Titolo internazionale: Before Green Gables

Genere: serie tv – drammatico, slice of life, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 39 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Dicembre 2009

Tratto: prequel della serie tv “Anna dai Capelli Rossi“. La serie si basa sul romanzo “Sorridi, piccola Anna dai capelli rossi”, scritto nel 2008 da Budge Wilson, con il consenso degli eredi di Lucy Maud Montgomery.

Director: Katsuyoshi Yatabe

Series Composition: Michiru Shimada

Script: Hiroko Naka, Makoto Nakamura, Michiru Shimada, Yasushi Hirano

Character design: Takayo Nishimura

Art Director: Shigeru Morimoto

Music: Hiromi Mizutani, Kenji Fujisawa, Yasuharu Takanashi

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Sorridi, piccola Anna

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Trasmissione: reti Mediaset

Censura: no

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

Sigle:

Opening

“Hikari no tane” by Azumi Inoe

Ending

“Yatta ne machi” by Azumi Inoe

Sigla italiana

“Sorridi, piccola anna” di Cristina D’Avena

TRAMA

La storia racconta l’infanzia di Anna, prima di andare ad Avonlea.

Anna Shirley è rimasta sola al mondo dopo la morte dei genitori, e ha finito per essere adottata da Joanna Thomas, l’ex governante della sua famiglia. Ma la donna ha un marito alcolizzato e molti figli, così Anna vive un’infanzia difficile, trattata come una serva; ma questo non le impedisce di sognare e fantasticare.

DOPPIATORI

Valentina Pallavicino – Anna Shirley

Benedetta Ponticelli – Edward Thomas

Claudio Moneta – Bert Thomas

Dania Cericola – Joanna Harrigan Thomas

Elisabetta Spinelli – Eliza Thomas

Lorella De Luca – Jessie Gleeson

Monica Bonetto – Horace Thomas

