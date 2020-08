film animazione – DANTE’S INFERNO: UN POEMA ANIMATO

A cura di Mari

SCHEDA

Titolo originale: Dante’s Inferno: An Animated Epic – (ダンテス・インフェルノ)

Titolo internazionale: Dante’s Inferno: An Animated Epic

Genere: film d’animazione – avventura, azione, dark fantasy, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto presenza di parecchia violenza e splatter

Durata: 88 minuti

Anno di uscita: 2010

Tratto: dal videogames “Dante’s Inferno” della Visceral Games (ora EA), a sua volta molto liberamente ispirato alla “Divina Commedia” di Dante Alighieri

Produzione internazionale tra Giappone, Corea, Stati Uniti. Film uscito in lingua inglese.

Director: Mike Disa, Shukō Murase, Yasuomi Umetsu, Victor Cook, Jong-Sik Nam, Kim Sang-jin, Lee Seung-Gyu

Series Composition: Brandon Auman

Music: Christopher Tin

Studios: hanno partecipato Film Roman, Production I.G, Dong Woo Animation, Manglobe, JM Animation, MOI Animation, Digital eMation, BigStar, EA Pictures

Titolo in Italia: Dante’s Inferno: un poema animato

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Trasmissione: in visione sulla tv online Prime Video (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Sony

TRAMA

Il lungometraggio è diviso in diverse parti, ognuno pensato da un regista e uno staff diverso (si vede molto il cambio di design), ma tutte legate tra loro e che continuano la storia principale. La trama riprende in modo fedele quella del videogioco.

Dante è un giovane soldato che torna a casa, a Firenze, dopo la terza crociata. Qua però trova il padre e tutti i servi uccisi, e l’amata Beatrice in fin di vita.

Quando l’anima della giovane donna viene presa da Lucifero e portata nell’Inferno, Dante decide di seguirli per liberare Beatrice, combattendo vari demoni in tutti i gironi infernali. Conscio anche che il drammatico evento è stato causato da un suo errore.

DOPPIATORI

DANTE ALIGHIERI – LUCA WARD

LUCIFERO – ROBERTO DRAGHETTI

VIRGILIO – DARIO PENNE

FRANCESCO PORTINARI – ALBERTO BOGNANNI

ALIGHIERO – GIORGIO LOPEZ

MINOSSE – BRUNO ALESSANDRO

CARONTE – BRUNO ALESSANDRO

RE RICCARDO – GIORGIO LOPEZ

VESCOVO – MARIO BOMBARDIERI

OPERE RELATIVE

Videogames

– Dante’s Inferno

