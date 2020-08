anime – SAILOR MOON: MAKE UP COLLECTION

A cura di Marichan

SCHEDA

“Sailormoon: Make Up Collection” è il titolo del Dvd (pubblicato dalla Dynit) che in Italia raccoglie tutti i special e oav dedicati a Sailor Moon. Alcuni di questi erano, in originale, extra dei vari film cinematografici.

Sono:

Sailor Moon R: Guerriere Sailor unite per la libertà! – (Bishōjo Senshi Sailor Moon R Special)

Sailor Moon Super S: Il Primo Amore di Ami – (Bishōjo Senshi Sailor Moon Gaiden – Ami-chan no Hatsukoi)

Sailor Moon Super S: La Storia di Bunny – (Bishōjo Senshi Sailor Moon Super S Special 1)

Sailor Moon Super S: Nemici Insidiosi – (Bishōjo Senshi Sailor Moon Super S Special 2)

Sailor Moon Super S: Il ritorno del vampiro – (Bishōjo Senshi Sailor Moon Super S Special 3)

I corti erano già stati mandati tutti in onda da Mediaset come normali episodi delle varie serie tv di Sailor Moon, e infatti sono pubblicati in home video con il doppiaggio Mediaset, censurato, ma con i sottotitoli fedeli al giapponese.

OPERE RELATIVE

Manga:

– Sailor Moon – opera capostipite

– Sailor Moon: Short Stories spinoff con storie brevi dedicate alle protagoniste

– Codename Sailor V – prequel/spinoff, dedicato a Sailor Venus

Serie tv, anime:

Prima Saga

– 1 Sailor Moon

– 2 Sailor Moon R (Sailor Moon La Luna Splende)

– 3 Sailor Moon S (Sairlo Moon e il Cristallo del Cuore)

– 4 Sailor Moon Super S (Sailor Moon e il Mistero dei Sogni)

– 5 Sailor Moon Stars (Petali di Stelle per Sailor Moon)

Seconda Saga (remake)

-1 Sailor Moon Crystal

-2 Sailor Moon Crystal 2

-3 Sailor Moon Crystal 3

Film d’animazione:

– Sailor Moon R: La promessa della rosa

– Sailor Moon S The Movie: Il Cristallo del Cuore

– Sailor Moon Super S The Movie: Il mistero dei sogni

– Pretty Guardian Sailor Moon The Movie (sequel delle serie tv remake Crystal)

Videogames

– Sailor Moon Another Story gioco di ruolo

