anime – DAME X PRINCE ANIME CARAVAN – di Makoto Hoshino

Titolo originale: Dame x Prince Anime Caravan – ( ダメプリ ANIME CARAVAN)

scritto anche come: “Dame x Puri Anime Caravan” – “DamePri Anime Caravan”

Titolo internazionale: Dame x Prince Anime Caravan

Genere: serie tv – avventura, comico, fantasy, reverse harem, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2018 (dal 10 gennaio al 28 marzo)

Rete tv giapponese: TOKYO MX, KBS Kyoto, SUN TV, BS Fuji,TVA, AT-X

Tratto: Visual novel di NHN PlayArt

Director: Makoto Hoshino

Series Composition: Naruo Kobayashi

Script: Megumi Shimizu (eps 4, 7, 10-12) Megumu Sasano (eps 6, 9) Naruo Kobayashi (eps 1-3) Rie Koshika (eps 5, 8)

Character design: Ruriko Watanabe

Music: Hamano Takatoshi

Studios: Studio Flad, e Studio Z per episodi 1, 3 e 7.

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Dame x Prince Anime Caravan

Distributore: Dynit

Sigle:

Opening Theme

“D×D×D” by BREAKERZ

Ending Theme

1: “Light & Shade” by Sōma Saitō & Ryohei Kimura

2: “Promise” by Tomoaki Maeno, Shunsuke Takeuchi, & Eiji Takemoto

3: “Treasure” by Kaito Ishikawa & Yuichiro Umehara

Trailer



TRAMA

La principessa Ani fa parte della famiglia reale del piccolo regno di Inao, dedito in particolare all’attività rurale, che si trova tra due regni: Selenfolen e Milidonia. A causa di un infortunio del padre, viene inviata a Milidonia, col fedele cavaliere Teo, al posto suo per firmare un trattato di pace tra i regni. Qui conosce l’androgino principe Ruze di Selenfolen, e il vanesio principe Narek, erede del regno ospitante.

Le negoziazioni di pace vengono interrotte in modo netto quando la ragazza rifiuta, non molto diplomaticamente, un ritratto del vanitoso principe di Milidonia, regalatogli per l’appunto dal giovane Narek.

Tra situazioni divertenti, un buffo personaggio magico che nasce da un uovo facente parte da secoli della sua famiglia – e che può aiutarla solo attraverso il potere dell’amore – e tanti altri personaggi, la vita di Aini cambia a partire dal momento in cui viene nuovamente inviata dai genitori a spiare il regno di Milidonia.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Sayuri Yahagi – Ani

Kaito Ishikawa – Narek

Ryohei Kimura – Mare

Sōma Saitō – Ruze

Yuichiro Umehara – Vino

Atsushi Ono – King of Inaco

Ayaka Saito – Gurimaru

Eiji Takemoto – Chrom

Shunsuke Takeuchi – Riot

Tomoaki Maeno – Teo

