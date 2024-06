light novel – SOLO LEVELING: RAGNAROCK – di Daul

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Na honjaman level up Ragnarock – (나 혼자만 레벨업 : 라그나로크)

Titolo internazionale: Solo Leveling Ragnarok

Autore: Daul

Illustrazioni: Sung-lak Jang

Genere: light novel – avventura, azione, fantastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2023 (in digitale) – in corso

Paese: Corea Del Sud

Casa editrice: Kakao Page (solo digitale)

Capitoli: 229 capitoli (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Informazioni utili: sequel della web/light novel “Solo Leveling”, con Daul che rimpiazza Chugong (autore originale).

L’esistenza della Terra è ancora una volta minacciata poiché Itarim, gli dei di altri universi, cercano di riempire il vuoto lasciato dall’Essere Assoluto. Sung Jinwoo non ha altra scelta che inviare Beru, il re delle formiche ombra, a risvegliare i poteri di suo figlio e avviarlo nel viaggio che una volta aveva intrapreso. Suho deve conquistare il dungeon dell’ombra e guadagnarsi il suo posto nel mondo dei cacciatori mentre naviga in un nuovo mondo contro un nuovo male che cerca di ingoiare il mondo intero.

OPERE RELATIVE

Romanzi

– Solo Leveling – opera capostipite

Manhwa

– Solo Leveling

Anime

– Solo Leveling – serie tv

