anime – ANIME KAPIBARASAN – di Tomohiro Tsukimisato

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Anime Kapibarasan – (アニメ カピバラさん)

Titolo internazionale: Anime Kapibarasan

Genere: serie tv – commedia, per bambini, corti

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 24 (concluso)

Durata episodio: 1 minuto

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2020

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: venerdì alle 07:30 (JST)

Tratto: basato sul personaggio capibara di Bandai Spirits, Kapibarasan.

Director: Tomohiro Tsukimisato

Music: Akiyuki Tateyama

Studios: Shin-Ei Animation, Lesprit

Titolo in Italia: Anime Kapibarasan

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2020

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

(nessuna sigla)

Trailer



TRAMA

Seguiamo la vita rilassata nella prateria di Midorino, di Kapibara-San, e i suoi amici.

