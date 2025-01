manga – LA MIA PRIMA VOLTA: My Lesbian Experience with Loneliness – di Kabi Nagata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sabishisugite Lesbian Fuzoku ni Ikimashita Report – (さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ)

Titolo internazionale: My Lesbian Experience with Loneliness

Autrice: Kabi Nagata

Genere: biografia, drammatico, psicologico, slice of life, yuri

Rating: consigliato ad un pubblico adulto per le tematiche trattate

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: East Press

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: La mia prima volta: My Lesbian Experience with Loneliness

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 10,00 €

Traduzione: Carlotta Spiga

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Finito il liceo Kabi Nagata è alla ricerca del “suo luogo di appartenenza”, alternando periodi di studio e lavoro a periodi di forte depressione, accompagnati da disordini alimentari e autolesionismo.

Convinta che il modo per entrare nel mondo degli adulti sia perdere la verginità, Kabi si rivolge ad un servizio di escort lesbo.

OPERE RELATIVE

Manga

1- La mia prima volta: My Lesbian Experience with Loneliness

2- Lettere a me stessa: Dopo la mia prima volta

3- La mia Fuga Alcolica: Scappando dalla realtà

4- Diario di una guerriera single: Il mio matrimonio con me stessa

5- Il mio povero pancreas: Eppure la mia vita è un po’ migliorata

