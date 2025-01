manga – LA MIA FUGA ALCOLICA: Scappando dalla realtà – di Kabi Nagata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Genjitsu Touhi shitetara Boroboro ni natta Hanashi – (現実逃避してたらボロボロになった話)

Titolo internazionale: My Alcoholic Escape from Reality

Autrice: Kabi Nagata

Genere: biografia, drammatico, psicologico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico adulto per le tematiche trattate

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: East Press

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: La mia fuga alcolica – Scappando dalla realtà

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 12,00 €

Traduzione: Carlotta Spiga

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

A seguito di un blocco creativo, Kabi inizia a svagarsi con l’alcol fino al ricovero per Pancreatite. Cercando di adattarsi alla nuova condizione, Kabi continua la sua crescita.

OPERE RELATIVE

Manga

1- La mia prima volta: My Lesbian Experience with Loneliness

2- Lettere a me stessa: Dopo la mia prima volta

3- La mia Fuga Alcolica: Scappando dalla realtà

4- Diario di una guerriera single: Il mio matrimonio con me stessa

5- Il mio povero pancreas: Eppure la mia vita è un po’ migliorata

