manga – DIARIO DI UNA GUERRIERA SINGLE: Il mio matrimonio con me stessa – di Kabi Nagata

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Meisou Senshi Nagata Kabi – (迷走戦士 永田カビ)

Titolo internazionale: My Wandering Warrior Existence

Autrice: Kabi Nagata

Genere: biografia, drammatico, psicologico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico adulto per le tematiche trattate

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020

Casa Editrice giapponese: East Press

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Diario di una guerriera single – Il mio matrimonio con me stessa

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 12,00 €

Traduzione: Carlotta Spiga

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

In Kabi nasce il desiderio di sposarsi, ma non ha mai avuto nessun tipo di esperienza amorosa, decide quindi di iscriversi in una app di incontri.

OPERE RELATIVE

Manga

1- La mia prima volta: My Lesbian Experience with Loneliness

2- Lettere a me stessa: Dopo la mia prima volta

3- La mia Fuga Alcolica: Scappando dalla realtà

4- Diario di una guerriera single: Il mio matrimonio con me stessa

5- Il mio povero pancreas: Eppure la mia vita è un po’ migliorata

