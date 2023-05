anime – MAGIC-KYUN! RENAISSANCE – di Mitsue Yamazaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Magic-Kyun! Renaissance – (マジきゅんっ!ルネッサンス)

Titolo internazionale: Magic-Kyun! Renaissance

Genere: serie tv – mondo dello spettacolo, sentimentale, soprannaturale, reverse-harem

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2016

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 22:30 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Mitsue Yamazaki

Series Composition: Tomoko Konparu

Script: Masaki Tachihara (eps 5, 7, 11) Tomoko Konparu (7 episodes) Yoshiko Nakamura (eps 4, 6, 10)

Character design: Kumi Ishii

Music: Go Sakabe

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: Magic-Kyun! Renaissance

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Magic-kyun! No.1” by ArtiSTARs

Ending Theme:

“Please kiss my heart” by ArtiSTARs

Trailer



TRAMA

Kohana ha superato l’esame di ammissione per l’Accademia Hoshinomori, dove gli studenti vengono chiamati “Artistas”, e hanno la facoltà di sprigionare scintille di luce magica grazie alle loro forme d’arte (canto, cucina, danza, calligrafia…). C’è solo un problema: la grande passione di Kohana, la disposizione dei fiori, non ha ancora sprigionato la sua magia.

Nonostante questo la ragazza entra a far parte del comitato organizzativo del Festival Estivo, dove conoscerà i sei ragazzi più promettenti della scuola.

DOPPIATORI

Sayaka Senbongi – Kohana Aigasaki

Kenn – Aoi Suminomiya

Shōta Aoi – Monet Tsukushi

Takuya Eguchi – Kanato Hibiki

Wataru Hatano – Louis Anjō

Yuichiro Umehara – Teika Ichijōji

Yūki Ono – Rintarō Tatewaki

OPERE RELATIVE

Manga

– Magic-Kyun! Renaissance

LINK relativi all’opera

Altre opere di Mitsue Yamazaki presenti sul sito:

