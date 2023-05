anime – THE FIRST SLAM DUNK – di Takehiko Inoue

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: The First Slam Dunk – (映画 スラムダンク)

Titolo internazionale: The First Slam Dunk

Genere: serie tv – sportivo, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 2 ore

Anno di uscita in Giappone: 03 Dicembre 2022

Tratto: dal manga “Slam Dunk” dello stesso Takehiko Inoue, e il film è il seguito ideale della serie tv “Slam Dunk“.

Director: Takehiko Inoue

Unit Director: Fumihiko Suganuma, Katsuhiko Kitada, Naoki Miyahara, Toshio Ōhashi, Yasuhiro Motoda, Yū Kamatani

Series Composition: Takehiko Inoue

Character design: Yasuyuki Ebara

Music: Satoshi Takebe

Studios: Toei Animation, DandeLion Animation Studio

Titolo in Italia: The First Slam Dunk

Anno di pubblicazione in Italia: Maggio 2023 (cinema)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Anime Factory

Sigle:

Opening

“Love Rockets” by The Birthday

Ending

“Dai Zero Kan” by 10-FEET

Trailer italiano



TRAMA

Il film racconta la partita più amata dai lettori del manga di “Slam Dunk”, ovvero quella contro la Sannoh. A dirigere il movie lo stesso autore del manga, Takehiko Inoue, che però decide di cambiare alcune cose rispetto alla controparte cartacea, a partire dal protagonista: non più Hanamichi, ma Ryota.

Ryota Miyagi ha un grande amore verso lo sport del basket, unica cosa che lo ha tenuto a galla durante le grandi difficoltà che avuto in famiglia. Come playmaker della squadra Shohoku ha un gravoso compito alle spalle: trascinare i compagni alla vittoria contro la squadra imbattuta del campionato, la Sannoh.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Ryota Miyagi: Mosè Singh

Hisashi Mitsu: Dimitri Winter

Kaede Rukawa: Alessandro Germano

Hanamichi Sakuragi: Alessandro Fattori

Takenori Akagi: Diego Baldoin

OPERE RELATIVE

Manga

– Slam Dunk – opera capostipite

– Slam Dunk 10 Days After

Anime

– Slam Dunk serie tv, anime

– Slam Dunk (movie) – 1° film d’animazione

– Slam Dunk: Zenkoku Seiha da! Sakuragi Hanamichi – 2° film d’animazione

– Slam Dunk: Shohoku Saidai no Kiki! Moero Sakuragi Hanamichi – 3° film d’animazione

– Slam Dunk: Hoero Basketman Tamashii! Hanamichi to Rukawa no Atsuki Natsu – 4° film d’animazione

Videogames

– Super Slams – From TV Animation Slam Dunk

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Slam Dunk” presente sul sito:

Altre opere di Takehiko Inoue presenti sul sito:

Real manga

RECENSIONI