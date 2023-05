anime – SKIP AND LOAFER – di Kotomi Deai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Skip to Loafer – (スキップとローファー)

Titolo internazionale: Skip and Loafer

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2023 – in corso

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Trasmissione: martedì alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Skip and Loafer” di Takamatsu Misaki.

Director: Kotomi Deai

Series Composition: Kotomi Deai

Script: Katsurō Hidaka (eps 3, 5) Tomoko Shinozuka (eps 2, 4) Yoko Yonaiyama (ep 1)

Character design: Manami Umeshita

Music: Takatsugu Wakabayashi

Studios: P.A. Works

Titolo in Italia: Skip and Loafer

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Mellow” by Keina Suda

Ending

“Hanauta to Mawarimichi” by Rikako Aida

Trailer



TRAMA

Mitsuki Iwakura ha grandi progetti per il suo futuro: vuole finire superiori e università con il massimo dei voti, per poi diventare un’avvocata di successo e salvare il Giappone rurale dal declino. Con queste idee in mente si trasferisce da un piccolo paesino a Tokyo, ma con preoccupazione di famiglia e amici, dato che Mitsuki è una ragazza ingenua e sognatrice.

Per fortuna il primo giorno di scuola conosce Sosuke Shima, un ragazzo tranquillo che la prende subito in simpatia e sotto la sua ala protettrice, anche perchè lui non ha idee sul suo futuro e la determinazione di Mistuki lo colpisce.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Tomoyo Kurosawa – Mitsumi Iwakura

Akinori Egoshi – Sosuke Shima

Ayumu Murase – Kento Yamada

Hikaru Tanaka – Tsukasa Mukai

Maaya Uchida – Yuzuki Murashige

Megumi Han – Makoto Kurume

Minami Tsuda – Tokiko Takamine

Mitsuki Saiga – Nao

Ryohei Kimura – Narumi Kanechika

Yuka Terasaki – Mika Egashira

OPERE RELATIVE

Manga

– Skip and Loafer

RECENSIONI