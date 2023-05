anime – X&Y (Aiyou de Mishi)

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Aiyou de Mishi – (爱幽的密室)

Titolo internazionale: Aiyou’s Secret Room – Secret Room of Love Reclusion – X&Y

Genere: serie tv cinese (doungha) – drammatico, mistero, sentimentale, soprannaturale, thriller

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso (previsti 16)

Durata singolo episodio: 15 minuti

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2023 – in corso

Rete tv cinese: Bilibili

Tratto: dal manga cinese “Aiyou de Mishi” di Bi Shui Yu

Studios: Pencil Lead Animate

(non ho trovato informazioni sul regista e restante staff)

Titolo in Italia: X&Y

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“You Jing” by Wu Fan

Ending

“Baiye” by Leyi Chen

Trailer



TRAMA

I due colleghi di lavoro Yan e Hu visitano una escape room molto in voga in città, e rimangono colpiti dalla proprietaria, l’affascinante signorina Xu.

Ma da allora Yan viene tormentato da incubi e allucinazioni in cui viene rinchiuso in escape room mortali, mentre una misteriosa voce di donna lo avvisa che non lo lascerà mai andare via da lei… Realtà e finzione si fondono, come uscirne?

(nota: l’escape room è un gioco di logica che si vive in prima persona nel quale i partecipanti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d’uscita utilizzando ogni elemento della struttura. Ne esistono anche in Italia – cit. wikipedia).

