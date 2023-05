anime – TIGER MASK W – di Toshiaki Komura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Tiger Mask W – (タイガーマスクW)

Titolo internazionale: Tiger Mask W – (nota: la W come da consuetudine giapponese si legge “Double”)

Genere: serie tv – azione, drammatico, sportivo (wrestling)

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di uscita in Giappone: 2016

Episodi: 38 (concluso)

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: domenica alle 02:30 (JST)

Tratto: dal manga “Tiger Mask W”.

Director: Toshiaki Komura

Series Composition: Katsuhiko Chiba

Script: Katsuhiko Chiba (17 episodes) Masaharu Amiya (6 episodes) Shoji Yonemura (8 episodes) Tsuyoshi Tamai (5 episodes) Yoshio Urasawa (eps 6, 16)

Character design: Hisashi Kagawa

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Ike! Tiger Mask” by Shonan no Kaze

Ending

“KING OF THE WILD” by Shonan no Kaze

Trailer



TRAMA

Sequel dello storico anime/manga “Tiger Man”, ovvero “L’Uomo Tigre”.

Naoto Azuma e Takuma Fujii hanno giurato vendetta contro la Global Wrestling Monopoly che ha distrutto la loro squadra (la Zipang Pro Wrestling), e ferito gravemente il loro maestro. Ma i due hanno preso strade diverse: Takuma è entrato nell’organizzazione con il nome di Tiger The Dark per distruggerla dall’interno, mentre Naoto si sta allenando per diventare il nuovo Tiger Mask (Uomo Tigre) e sfidarla apertamente.

Ma dietro la Global Wrestling Monopoly si nasconde la Tana delle Tigri, che è tornata!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori

Taku Yashiro – Naoto Azuma/Tiger Mask

Yuichiro Umehara – Takuma Fujii/Tiger the Dark

Bin Shimada – Yellow Devil

Chiemi Chiba – Ruriko Yamashina

Daisuke Kishio – Ryū Wakamatsu/Dragon Young

Eiji Takemoto – Odin

Haruna Ikezawa – Mint

Hidekatsu Shibata – Mr. X

Hiroaki Miura – Red Death Mask

OPERE RELATIVE

Manga

– L’Uomo Tigre – opera capostipite

– Tiger Mask W

Anime

– L’Uomo Tigre – serie tv – opera d’animazione capostipite

– L’Uomo Tigre 2 – serie tv

Live action

– Tiger Mask W – film

LINK relativi all’opera

Materiale su “Tiger Man” presente sul sito:

Altre opere di Toshiaki Komura presenti sul sito:

RECENSIONI