anime – BLOODIVORES – di Chen Ye

SCHEDA

Titolo originale: Bloodivores – (ブラッディヴォーレス)

Titolo internazionale: Bloodivores – Space Time Prisoner

Genere: serie tv – azione, mistero, soprannaturale, splatter, gioco mortale

Rating: adatto ad un pubblico adulto (violenza)

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2016

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: sabato alle 21:00 (JST)

Tratto: dal manhua (fumetto cinese) “Bloodivores – Space-Time Prisoners” di Bai Xiao.

Director: Chen Ye

Chief Director: Masashi Nakamura

Character design: Haruko Nobori

Music: ISAO

Studios: Creators in Pack, Namu Animation

Titolo in Italia: Bloodivores

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (solo sub)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Atae ga Kyōmei” by Mili

Ending Theme:

“quiet squall” by siraph

TRAMA

I “Bloodivores” sono vampiri nati a causa degli effetti collaterali di alcuni farmaci, usati contro un misterioso virus che causava insonnia, portando le persone infette che non dormivano alla follia.

Miu Liu è metà vampiro e metà umano, ed è chiamato “figlio della pace” perchè incarna la speranza che ci sia cooperazione tra le due specie; eppure proprio lui viene arrestato e portato in una prigione dove i detenuti sono costretti ad un gioco mortale.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kenji Akabane – Mi Liu

Eri Kitamura – Anji

Mitsuhiro Ichiki – Chen Fong

Sho Hayami – Lou Yao

Shohei Yamaguchi – Win Chao

Takuya Satō – Lee Shin

