anime – DREAM FESTIVAL! – di Yuta Murano

SCHEDA

Titolo originale: Dream Festival! – (ドリフェス!)

Titolo internazionale: Dream Festival!

Genere: serie tv – idol, musica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Settembre – Dicembre 2016

Rete tv giapponese: AT-X, Tokyo MX

Tratto: da un videogioco con carte

Director: Yuta Murano

Series Composition: Yoichi Kato

Script: Ayumu Hisao (eps 5, 9, 11) Yoichi Kato (6 episodes) Yuka Yamada (eps 4, 6-7)

Character design: Yayoi Yoshikawa

Studios: Bandai Namco Pictures

Titolo in Italia: Dream Festival!

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“PLEASURE FLAG” by DearDream

Ending

“Shin Ai naru Yume e!” by DearDream

Trailer



TRAMA

Kanade Amamiya giovava a calcio ma ha dovuto poi lasciare lo sport, ma il suo fisico atletico e il suo carattere solare vengono notati da un’agenzia di idol. Ora dovrà lavorare sodo con gli altri esordienti per esibirsi al “Dream Festival”, un grande evento in cui si sfideranno tante aspiranti star (tutti maschi molto belli!), divisi in gruppi. Sarà molto importante imparare bene ad usare le “Dorika”, carte che permettono effetti speciali durante le esibizioni.

DOPPIATORI

Doppiatori

Kaoru Masaki – Chizuru Sawamura

Kentarō Tomita – Junya Sasaki

Masaki Ōta – Itsuki Katagiri

Sōma Ishihara – Kanade Amamiya

Takuya Mizoguchi – Shin Oikawa

OPERE RELATIVE

Anime

– Dream Festival R! – serie tv

