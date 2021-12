light novel – MI SONO REINCARNATO IN UNO SLIME (Tensei shitara Slime Datta Ken) – di Fuse, Mitz Vah

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Tensei shitara Slime Datta Ken – (転生したらスライムだった件)

Autori: Fuse (Autore), Mitz Vah (Illustratore)

Genere: light novel – isekai, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2014 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Kodansha

Volumi: 18 (in corso)

Titolo in Italia: Mi sono Reincarnato in uno Slime

Anno di pubblicazione in Italia: Dicembre 2021 – in corso

Casa editrice: Dokusho Edizioni

13,00 € al numero

Traduzione: Massimo Morelli

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Uno slime, ecco in cosa si è reincarnato Satoru Mikami dopo il suo assassinio. Cosa porterà questa incredibile novità? Un drago per amico e fantastiche avventure…

COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Tensei Shitara Slime Datta Ken serie tv – opera d’animazione capostipite

– Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season – serie tv

– Tensei Shitara Slime Datta Ken Oav – special

Manga

– Vita da Slime

Videogames

– SLIME, ISEKAI Memories

RECENSIONI