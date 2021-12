anime – TENSEI SHITARA SLIME DATTA KEN OAV (That Time I Got Reincarnated as a Slime Oad) – di Yasuhito Kikuchi

4 3 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Tensei Shitara Slime Datta Ken Oav – (TenSura Oav – 転生したらスライムだった件 OVA)

Titolo internazionale: That Time I Got Reincarnated as a Slime OAD

Genere: serie tv – azione, avventura, fantasy, harem

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi oav: 5

Durata: 23 min. per ep.

Anno di uscita in Giappone: 2019

Tratto: dal Manga “Vita da Slime“; a sua volta tratto dalla serie di Light Novel “Mi sono Reincarnato in uno Slime”. Adattamento del 12° e 13° volume.

Director: Yasuhito Kikuchi

Series Composition: Kazuyuki Fudeyasu

Script: Kazuyuki Fudeyasu

Character design: Ryouma Ebata

Music: Elements Garden

Studios: 8bit

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: That Time I Got Reincarnated as a Slime Oav

Distributore: Crunchyroll.it

Sigle:

opening

1: “Nameless story” by Takuma Terashima (eps 1-2)

2: “Meguru Mono” by Takuma Terashima (eps 3-5)

ending

1: “Another colony” by TRUE (eps 1-2)

2: “Little Soldier” by Azusa Tadokoro (eps 3-5)

TRAMA

I nostri eroi si prendono una meritata vacanza in spiaggia, e… Poi l’azione di sposta alla Freedom Academy di Ingracia Kingdom.

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Takuma Terashima – Satoru Mikami

Miho Okasaki – Rimuru

Yumiri Hanamori – Shizu

Asuna Tomari – Gobuta

Houchu Ohtsuka – Hakurō

Jun Fukushima – Gabiru

Jun Fukuyama – Leon

Kanehira Yamamoto – Rigurdo

Kazuya Nakai – Laplace

M.A.O – Shion

Makoto Furukawa – Benimaru

Rina Hidaka – Milim

Sayaka Senbongi – Shuna

Takehito Koyasu – Clayman

Takuya Eguchi – Sōei

Tomoaki Maeno – Veldora

Yoshimasa Hosoya – Youmu

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Mi sono Reincarnato in uno Slime – opera capostipite

Anime

– Tensei Shitara Slime Datta Ken – serie tv – opera d’animazione capostipite

– Tensei shitara Slime Datta Ken 2nd Season – serie tv

Manga

– Vita da Slime

Videogames

– SLIME, ISEKAI Memories

