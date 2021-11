light novel – TOARU MAJUTSU NO INDEX (A Certain Magical Index) – di Kazuma Kamachi

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Toaru Majutsu no Index – To Aru Majutsu no Kinsho Mokuroku – (とある魔術の禁書目録)

Titolo internazionale: A Certain Magical Index

Autore: Storia di Kazuma Kamachi, Disegni di Kiyotaka Haimura

Genere: light novel – azione, fantasy, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2004 – 2010

Paese: Giappone

Casa editrice: ASCII Media Works

Volumi: 22 principali + 2 spinoff (concluso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: interamente pubblicata in lingua inglese dalla casa editrice Yen On (sia in versione di carta che digitale).

TRAMA

La Città Accademia è un posto tecnologicamente avanzato, abitata per lo più da studenti e insegnanti che si occupa dello studio e dello sviluppo degli esper, ovvero esseri umani dotati di poteri soprannaturali. Ma in questo mondo di ricerca scientifica ne coesiste uno di pura magia, di occulto, collegato alle istituzioni religiose.

Kamijou Touma, uno sfortunato studente di 16 anni schedato tra gli esper di più basso livello, è in possesso di una sconosciuta abilità chiamata Imagine Breaker, che è in grado di annullare tutto ciò che è soprannaturale, anche se fosse un miracolo di Dio.

Un giorno trova Index, una giovane suora facente parte dell’organizzazione Necessarius, sdraiata sul balcone del suo appartamento. La ragazza sta scappando da alcuni maghi, perché possiede i 103.000 grimori proibiti che la Chiesa ha voluto far sparire dalla circolazione.

OPERE RELATIVE

Anime

– Toaru Majutsu no Index – serie tv

– Toaru Majutsu no Index II – serie tv

– Toaru Majutsu no Index III – serie tv

– Toaru Kagaku no Railgun – serie tv

– Toaru Kagaku no Railgun S – serie tv

– Toaru Kagaku no Railgun T – serie tv

– To aru kagaku no Accelerator – serie tv

– Toaru Majutsu no Index: Endymion no Kiseki – film d’animazione

– Toaru Kagaku no Railgun – OAV

Manga

– A Certain Magical Index

– To aru kagaku no Accelerator

