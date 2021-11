light novel – LEADALE NO DAICHI NITE (In the Land of Leadale) – di Ceez

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Leadale no Daichi Nite – (リアデイルの大地にて)

Titolo internazionale: In the Land of Leadale – World of Leadale

Autore: Ceez

Illustrazioni: Tenmaso

Genere: light novel – avventura, fantasy (isekai)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2019 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Enterbrain

Volumi: 6 (in corso)

In Italia:

Altre pubblicazioni: pubblicato in lingua inglese dalla casa editrice Yen Press, con il titolo “In the Land of Leadale”.

TRAMA

La giovane Kagami Keina è morta, ma si risveglia… nel videogioco Leadale di 200 anni dopo il suo tempo.

Informazioni utili: dalla serie letteraria sono state tratte una trasposizione manga e un’anime previsto per il 2022.

OPERE RELATIVE

Anime

– Leadale no Daichi Nite – serie tv (annunciata)

Manga

– Leadale no Daichi Nite

