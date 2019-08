anime – TOARU KAGAKU NO ACCELERATOR (A Certain Scientific Accelerator) – di Nobuharu Kamanaka

A cura di M.

Titolo originale: Toaru Kagaku no Accelerator – (とある科学の一方通行〈アクセラレータ〉)

To Aru Majutsu no Index Gaiden – Toaru Kagaku no Ippou Tsuukou

Titolo internazionale: A Certain Scientific Accelerator

Genere: serie tv – azione, fantasy, fantascienza

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: dal manga di Yamaji Arata, a sua volta ispirata alla serie di Light novel “Toaru Majutsu no Index” (da cui sono stati tratti anche degli anime)

Director: Nobuharu Kamanaka

Series Composition: Kenji Sugihara

Character design: Yohei Yaegashi

Music: Maiko Iuchi

Studios: J.C.Staff, A.C.G.T.

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: A Certain Scientific Accelerator

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Shadow is the Light” by THE SIXTH LIE

Ending

“Parole” by sajou no hana

Trailer



TRAMA

Dopo “Railgun”, spinoff su Mikasa, questa serie racconta di Accelerator, e di cosa gli è successo durante gli eventi della stagione principale di Index.

L’anime inizia con Accelerator che si sveglia in ospedale (ambientato subito dopo l’episodio 20 della prima serie di Index), con accanto il piccolo clone di Misaka Mikoto, “Last Order” che lui ha salvato.

L’esp più potente della Città Studio non può però riposare a lungo, perchè i guai gli piombano direttamente in camera…

DOPPIATORI

Doppiatore – personaggio

Nobuhiko Okamoto – Accelerator

Rina Hidaka – Last Order

Akane Fujita – Leader

Aki Toyosaki – Kazari Uiharu

Aoi Koga – Naru

Ayumi Mano – Hiromi Hishigata

Kanae Itō – Ruiko Saten

Nozomi Nishida – Yakumaru

Nozomi Sasaki – Sisters

Ryota Ohsaka – Mikihiko Hishigata

Sayumi Watabe – Kato

Yuka Nukui – Seike

Yuko Kaida – Aiho Yomikawa

Yurika Kubo – Estelle Rosenthal

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Toaru Majutsu no Index

Anime

– Toaru Majutsu no Index – serie tv

– Toaru Majutsu no Index II – serie tv

– Toaru Majutsu no Index III – serie tv

– Toaru Kagaku no Railgun – serie tv

– Toaru Kagaku no Railgun S – serie tv

– Toaru Majutsu no Index: Endymion no Kiseki – film d’animazione

– Toaru Kagaku no Railgun – OAV

Manga

– Toaru Majutsu no Index

– To aru kagaku no Accelerator

