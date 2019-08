anime – DANMACHI 2 – di Hideki Tachibana

A cura di Marichan

Titolo originale: Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka 2 – DanMachi 2 – (ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 2期)

Titolo internazionale: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? 2nd Season – Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka Familia Myth II

Genere: serie tv – azione, combattimenti, sentimentale, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Tratto: dalla serie di ligh novel “Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka?” scritte da Fujino Omori e illustrate da Suzuhito Yasuda

Director: Hideki Tachibana

Series composition: Hideki Shirane

Character design: Shigeki Kimoto

Music: Keiji Inai

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“HELLO to DREAM” by Yuka Iguchi

Ending

“Sayakana Shukusai” by sora tob sakana

Trailer:



TRAMA

Trama priva di spoiler sulla precedente stagione!

L’avventuriero Bell Cranel, chiamato con il soprannome di “Little Rookie”, ha cresciuto la sua fama, ma lui e la dea Estia vogliono arrivare ancora più in alto, e trovare nuove leve per la loro famiglia.

Ma Bell finisce nelle mire di Apollo, un dio avido e anche un po’ maniaco, che lo vorrebbe nella sua banda, una delle più ricche della città di Oratoria.

DOPPIATORI

Inori Minase – Hestia

Yoshitsugu Matsuoka – Bell Cranell

Akeno Watanabe – Aisha Belka

Ayumi Mano – Cassandra Illion

Chinatsu Akasaki – Mikoto Yamato

Haruka Chisuga – Sanjōno Haruhime

Haruka Tomatsu – Eina Tulle

Junji Majima – Takemikazuchi

Kenn – Hyakinthos Clio

Maaya Uchida – Liliruca Arde

Makoto Furukawa – Miach

Nobuhiko Okamoto – Bete Loga

Ryota Ohsaka – Apollo

Saori Hayami – Ryū Lyon

Saori Ōnishi – Aiz Wallenstein

Sōma Saitō – Hermes

Wakana Kowaka – Daphne Lauros

Yōko Hikasa – Freya

Yoshimasa Hosoya – Welf Crozzo

Yurika Kubo – Loki

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka?

Anime

– Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka? – serie tv – prequel

– Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Gaiden: Sword Oratoria – serie tv

RECENSIONI

