anime – THE MANY SIDES OF VOICE ACTOR RADIO – di Hideki Tachibana

SCHEDA

Titolo originale: Seiyuu Radio no Uraomote – ( 声優ラジオのウラオモテ)

Titolo internazionale: The Many Sides of Voice Actor Radio – The Two Sides of Voice Actor Radio

Genere: serie tv – commedia, mondo dello spettacolo, yuri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 21:00 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Hideki Tachibana

Series Composition: Keiichirō Ōchi

Character design: Shoko Takimoto

Music: Keiichi Hirokawa, Kuniyuki Takahashi

Studios: Connect

Titolo in Italia: The Many Sides of Voice Actor Radio

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Now On Air” by Miku Itō

Ending:

“Stand By Me!” by Miku Itō and Moe Toyota

TRAMA

Yasumi è una gyaru. Yuuhi è molto timida.

Questa è l’immagine che hanno di loro i compagni di classe, ma fuori dalla scuola sono entrambe delle doppiatrici.

Quando la produzione scopre che frequentano non solo la stessa scuola, ma sono addirittura in classe insieme, decide di creare un nuovo programma radio dove le due potranno raccontare aneddoti sulla loro grande amicizia.

Ma le due non si conoscevano prima di questo lavoro, e ora che si devono frequentare non si sopportano nemmeno.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Miku Itō – Yasumi Utatane

Moe Toyota – Yuuhi Yugure

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Seiyuu Radio no Uraomote

