light novel – DANMACHI (Dungeon ni Deai…) – di Fujino Omori

SCHEDA

Titolo originale: Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka? – (ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか)

conosciuto come “Danmachi”

Titolo internazionale: Danmchi: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?

Autore: Fujino Omori

Illustrazioni: Suzuhito Yasuda

Genere: light novel – fantasy, harem, commedia, avventura

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2013 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: SoftBank Creative

Volumi: 16 (in corso)

Titolo in Italia: Danmachi – Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?

Anno di pubblicazione in Italia: 2016 – in corso

Casa editrice: JPop

Traduzione: Salvatore Corallo

Prezzo di copertina: 12,00 i volumi di carta – 4,89 la versione digitale ebook

Volumi: 10 (in corso)

TRAMA

Orario, città dei dungeons. La storia vede l’avventuriero principiante Bell Cranel, aiutato dalla poco potente dea Hestia, che cerca di farsi strada. Soprattutto vorrebbe arrivare al livello di Aiz Wallenstein, la famosa guerriera di cui è innamorato.

COPERTINE clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Danmachi Sword Oratoria

– Danmachi: Familia Chronicle

Anime, Serie tv

– Danmachi – opera d’animazione capostipite

– Danmachi 2

– Danmachi 3

– Danmachi 4

– Danmachi: Sword Oratoria

Film d’animazione

– DanMachi Movie: Orion no ya

Anime, oav

– Danmachi oav

– Danmachi 2 oav

– Danmachi 3 oav

Manga

– Danmachi

– Danmachi Sword Oratoria

