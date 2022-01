light novel – ARIFURETA SHOKUGYOU DE SEKAISAIKYOU (From Commonplace to World’s Strongest) – di Ryo Shirakome

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou – (ありふれた職業で世界最強)

Titolo internazionale: Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest

Autore: Ryo Shirakome

Illustrazioni: TakayaKi

Genere: light novel – fantasy (isekai), avventura

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2015 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Overlap

Volumi: 11 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: edito ufficialmente in lingua inglese dalla Seven Seas, sia in versione cartacea che in formato ebook, con il titolo “Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest”

TRAMA

Una classe di liceali viene catapultata in un mondo parallelo, dove dovrà combattere dei mostri, come gli eroi di quel reame bisognoso. Infatti tutti gli studenti manifestano dei poteri, meno Nagumo Hajime, con le sue semplici doti da crafter (capacità di trasmutare materiali solidi, caratteristica tipica degli artigiani e fabbri).

COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Zero – prequel

Anime

– Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou – serie tv – opera di animazione capostipite

– Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2 – serie tv

– Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou OAV – 2 special

Manga

– Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

RECENSIONI