light novel – THE BEGINNING AFTER THE END – di TurtleMe

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: The beginning after the end – (끝이 아닌 시작)

Autore: TurtleMe

Illustrazioni: Fuyuki23

Genere: light novel – isekai fantasy, azione, avventura

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2017 – in corso

Paese: Corea del Sud

Casa editrice: Tapas Original

Volumi: 8 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: edito ufficialmente in lingua inglese, in formato ebook

TRAMA

Arthur Leywin, un tempo era conosciuto come il Re Grey, ma dopo la sua misteriosa morte prematura si è reincarnato in un bambino. Ma dotato di magia, e con la volontà di correggere gli errori passati.

COPERTINE clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Mahnwa

– The beginning after the end

RECENSIONI